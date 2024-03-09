القوة الجوية يتعادل مع أمانة بغداد في دوري نجوم العراق

2024-03-09 16:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه امانة بغداد بنتيجة 1-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 والاخيرة من المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل لامانة بغداد سجل الهدف إبراهيم بايش عند الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني سجل علي خليل، لفريق أمانة بغداد هدف التعديل في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من: علي أحمد شاكر حكم ساحة، وكرار عباس مساعد أول، وحسين قاسم مساعد ثاني، وحامد علي حكم رابع، وعصام فاضل حكم "فار".