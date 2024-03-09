السوداني يفتتح مصنعي سماد اليوريا والداب في البصرة

2024-03-09 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 اذار 2024)، مصنعي سماد اليوريا والداب في البصرة وإعلان تغطية إنتاجهما للخطة الزراعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، افتتح مصنع سماد اليوريا ومصنع سماد الداب/DAP، التابعين إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية/ وزارة الصناعة والمعادن، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى محافظة البصرة، وأجرى جولة في أقسام المصنعين، واطلع على العمل وآليات التشغيل".

وأعلن السوداني، بحسب البيان، أن "منتوجات المصنعينِ من الأسمدة الكيمياوية، ستسدّ حاجة الأراضي المشمولة بالخطّة الزراعية للأسمدة في عموم محافظات العراق، ولن تكون هناك حاجة للاستيراد، وهو ما يوفر أموالاً ضخمة كانت تُرصد لهذه المتطلبات".

ويعد هذان المصنعان من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ستسهم في تغطية احتياجات وزارة الزراعة، وترصين مستلزمات الأمن الغذائي الوطني، وتوسعة مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة.

يذكر أن المصنعين متوقفان عن العمل منذ سنوات، وأعيد افتتاحهما بعد التعاقد مع شركتين أجنبيتين، حيث تبلغ طاقة مصنع اليوريا (1000) طن يومياً، في حين تبلغ طاقة مصنع الداب (500) ألف طن سنوياً.