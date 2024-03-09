2024-03-09 16:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قام طيران القوة الجوية، السبت، بتقديم الدعم والاسناد لفوج القائم التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار وفوج الغربية اللواء ٥٧ بالحشد الشعبي الذي دخل باشتباك مع عدد من عناصر فلول “داعش” الإرهابي داخل نفق في قضاء راوة غربي محافظة الانبار. واضاف في بيان تلقته ايرث نيوز “قد نجحت القوة في وقت سابق […]

ظهرت المقالة طيران القوة الجوية يسند قوات الحشد المشتبكة مع الدواعش الإرهابيين غربي الانبار أولاً على ايرث نيوز.