2024-03-09 16:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، عن ادانته الشديدة للهجوم الذي استهدفت معبد طائفة الصابئة المندائيين في مدينة العمارة والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى . واكد مجلس محافظة ميسان في بيان له وتلقته ايرث نيوز على “أهمية التصدي لمواجهة الإرهاب على المستوى الفكري والامني من أجل مواجهة افة الاٍرهاب التي استهدفت مكون […]

ظهرت المقالة مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة أولاً على ايرث نيوز.