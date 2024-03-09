اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة

مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة

مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة
مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة
2024-03-09 16:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت،  عن ادانته الشديدة للهجوم الذي استهدفت معبد طائفة الصابئة المندائيين في مدينة العمارة  والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى .  واكد مجلس محافظة ميسان في بيان له وتلقته ايرث نيوز على “أهمية التصدي لمواجهة  الإرهاب على المستوى الفكري والامني من أجل مواجهة افة الاٍرهاب التي استهدفت مكون […]

ظهرت المقالة مجلس محافظة ميسان يدين استهداف معبد الصابئة المندائيين ويطالب بضرورة ملاحقة الجناة أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز