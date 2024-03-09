2024-03-09 16:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة القوة الجوية وأمانة بغداد في دوري نجوم العراق. وتواجه الفريقان اليوم السبت في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من المسابقة. وأفتتح إبراهيم بايش التسجيل للقوة الجوية من كرة رأسية في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. في المقابل، عدل أمانة بغداد النتيجة عن طريق اللاعب علي خليل […]

ظهرت المقالة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القوة الجوية وأمانة بغداد أولاً على ايرث نيوز.