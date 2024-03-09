2024-03-09 16:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنع سماد اليوريا ومصنع سماد الداب/DAP، التابعين إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية/ وزارة الصناعة والمعادن، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى محافظة البصرة. وأجرى السوداني في بيان تلقته ايرث نيوز “جولة في أقسام المصنعين، واطلع على العمل وآليات التشغيل”. وأعلن أن “منتوجات المصنعينِ من […]

ظهرت المقالة السوداني يفتتح مصنعي سماد اليوريا والداب في البصرة ويعلن تغطية إنتاجهما للخطة الزراعية أولاً على ايرث نيوز.