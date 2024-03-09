الكتلة التركمانية: بوادر اتفاق على تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الثلاثة

2024-03-09 16:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، يوم السبت، بوجود بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة الأساسية.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها اليوم لمجلس عشائر واعيان تركمان العراق.

وتحدث الصالحي في كلمته عن مستجدات الشأن السياسي واهمية مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشكيل ائتلاف ادارة كركوك لادامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة.

واكد وجود بوادر اتفاق على أن يتم تداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة.

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات محلية منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.