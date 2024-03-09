2024-03-09 16:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم السبت، عن ترقية العميد عزيز شلال، مدير استخبارات ذي قار الذي قتل في نزاع عشائري، إلى رتبة لواء وتسميته بـ"شهيد السلم الأهلي"، في حين أفاد مصدر أمني بتكليف العميد عبدالرحمن الجابري مديرا لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تكليف العميد عبدالرحمن الجابري مديرا لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار خلفا للعميد عزيز الشامي (شهيد السلم الأهلي)".

في حين قالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والوفد المرافق له أجروا زيارة الى أسرة العميد عزيز شلال، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، الذي نال شرف الشهادة أثناء الواجب في قضاء الإصلاح، لفض نزاع عشائري، حيث نقل تحيات القائد العام للقوات المسلحة وتعازيه الى أسرته ومحبيه"، مؤكداً أن "السوداني وجه بمنح الشهيد رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الأهلي.

وشدد الوزير على أن "القانون سيأخذ مجراه ولا نقبل بأي فوضى، وسيتم إلقاء القبض على المجرم الذي أقدم على هذا الفعل".

وفي 3 آذار/ مارس الجاري اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العميد عزيز فيصل شلال.

وجاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول/ مارس 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.