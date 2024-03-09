2024-03-09 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن نائب منسق الشؤون الاقتصادية لمحافظة كرمانشاه الكوردية الايرانية عبد الواحد محمدي، يوم السبت، تزايد عبور البضائع من كمارك منفذ برويز خان إلى العراق بنسبة 262 بالمائة، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام (العام الايراني يبدأ في 21 اذار).

وقال محمدي بحسب تقرير لوكالة مهر الايرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "كمية الصادرات من حدود محافظة كرمانشاه للعراق ارتفعت بنسبة 9% من حيث الوزن و 19% من حيث القيمة في آخر 11 شهرا".

وذكر محمدي أن "حدود برويزخان هي بوابة عبور ناشئة في إيران، موكدًا أنه "في الأشهر الأحد عشر من هذا العام (العام الايراني)، زاد العبور الأجنبي من نقطة المنشأ الكمركية في برويزخان بنسبة 262% إلى 3 ملايين و492 ألف طن، وهي ثاني أهم نقطة جمركية وهي بوابة عبور ناشئة في إيران".

وأضاف، أنه "في المتوسط تمر 650 شاحنة عبر حدود برويزخان يوميا ويصل أحيانا إلى 900 إلى 1000، فيما اشار الى ان العراق طلب زيادة عدد هذه الشاحنات إلى 1500، إلا أنه يجب توفير البنية التحتية".

ونوه التقرير إلى ان "رئيس جمارك ولاية إيلام مير اغا عبدي قال انه" تم تصدير بضائع بقيمة مليار و727 مليون دولار من حدود مهران".

ولفت عبدي إلى انه "تم خلال الـ11 شهرا من العام الجاري تصدير مليونين و943 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و727 مليون دولار إلى العراق، ما يظهر نموا بنسبة 18% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية".

واضاف، انه" خلال الـ 11 شهراً من العام الجاري، سافر أكثر من 7 ملايين شخص عبر معبر مهران الحدودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.