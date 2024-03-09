"صراع الصدارة" في قمة مباريات الدوري الإنكليزي

2024-03-09 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء يوم غد الاحد (10 اذار 2024)، قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بين نادي ليفربول ومنافسه مانشستر سيتي.

ويتصارع الفريقان على صدارة سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2024/ 2023، إذ يحتل فريق "الريدز" المركز الأول برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف، فريق "السيتيسينز".

وفي آخر 5 مواجهات بين الناديين، فاز نادي ليفربول في مباراتين وفاز نادي مانشستر سيتي في مثلهما، ووقع التعادل في مباراة واحدة.

وفي مؤتمر صحفي يسبق المباراة، قال مدرب فريق "الريدز"، يورغن كلوب: "مانشستر سيتي خصم قوي بشكل لا يصدق، لا نخفي أننا نريد الفوز بالمباراة، ولكننا نعرف مدى صعوبة الأمر، إنها مباراة كبيرة، وأنا أفهم ذلك بنسبة 100%، ونحن متحمسون حقاً لكوننا جزءاً منها".

فيما قال مدرب فريق "السيتيسينز"، بيب غوارديولا: "لقد رأينا بالفعل بعض التفاصيل حول الطريقة التي يهاجمون بها (ليفربول) والتي تختلف عن المواسم السابقة، جودة بعض اللاعبين تجعل اللعبة مختلفة، الأجزاء الرئيسية هي نفسها ونعرفها جيداً، لكن التفاصيل الصغيرة نحتاج إلى تعديلها".

المصدر: وكالات



