2024-03-09 17:54:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت الكتلة التركمانية النيابية، اليوم السبت، عن وجود بوادر لحسم منصب رئيس مجلس كركوك ومحافظها بطريقة “التدوير. وقال رئيس الكتلة أرشد الصالحي في تصريحات تابعتها منصة “إيشان”، إن “هناك بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة الأساسية”. وأشار إلى “مستجدات الشأن السياسي واهمية مبادرة رئيس الوزراء […]

ظهرت المقالة بـ “طريقة التدوير”.. بوادر لحسم منصبي رئيس مجلس ومحافظ كركوك أولاً على Eishan.