2024-03-09 17:54:11 - المصدر: منصة إيشان

منذ يوم ليلة أمس عشية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البصرة، ما زال محاضرو وعقود 2020 يطالبون بحسم ملفهم وإصدار أوامرهم الإدارية. وبعد أن وصل السوداني صباح اليوم، إلى البصرة، افترش العشرات من المتظاهرين الأرض مطالبين رئيس الوزراء بمعالجة ملفهم بإصدار الأوامر الإدارية التي ينتظرونها منذ نحو أربعة أعوام. واصطدمت نشوة افتتاح مصنع […]

ظهرت المقالة “نشوة” افتتاح المشاريع تصطدم بتظاهرات المحاضرين.. محتجون يلاحقون السوداني في البصرة أولاً على Eishan.