وزارة التربية والعتبة الحسينية يتفقان على تبني طباعة منهج التربية الأخلاقية 

2024-03-09 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

في أول مبادرة للحفاظ على القيم… وزارة التربية والعتبة الحسينية المقدسة يتفقان على تبني طباعة منهج التربية الأخلاقية بحث وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي كيفيات وضع محددات الهجرة الكبيرة للطلبة والملاكات الى المحافظة وذلك في أثناء زيارته الى المحافظة يرافقه وكيل الوزارة للشؤون العلمية وعددا من المديرين العامين للتربية، مهنئا […]

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