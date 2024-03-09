2024-03-09 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن حالة الطقس المتوقعة للأيام الأولى من شهر رمضان المبارك. وذكرت الهيئة في بيان تلقته إيرث نيوز أن “حالة الطقس المتوقعة للأيام الأولى من شهر رمضان، سيكون طقس المنطقة الوسطى يوم الإثنين 11/3/2024، غائماً جزئياً، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً بحدود (2-3) درجات مئوية، والرياح/ شمالية غربية معتدلة […]

ظهرت المقالة الأنواء تعلن حالة الطقس المتوقعة للأيام الأولى من رمضان أولاً على ايرث نيوز.