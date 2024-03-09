تحالف حسم: احترام رأي الأغلبية السياسية السنية مطلب أساسي

2024-03-09 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

في خطوة تهدف إلى تغيير منظومة العمل السياسي في العراق، أعلن تحالف حسم، اليوم السبت، عن مطالبته بتغيير رئاسة مجلس النواب، مؤكداً على أهمية احترام رأي الأغلبية السياسية السنية في هذا السياق. وأكد عبد الوهاب البيلاوي، القيادي في تحالف حسم، أن “العرف السائد لأغلب الكتل السياسية والأحزاب المسيطرة على الوضع السياسي في العراق هو تكريس […]

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