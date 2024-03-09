2024-03-09 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت، استمرار القوى السياسية الفائزة في كركوك بحراكها نحو بلورة التحالفات المقبلة لتشكيل الإدارة المحلية في المحافظة، مشيراً إلى وجود بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الأساسية الثلاثة. وذكر بيان لمكتب الصالحي وتلقته ايرث نيوز، “جاء […]

ظهرت المقالة الكتلة التركمانية تؤكد وجود بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب محافظ كركوك أولاً على ايرث نيوز.