2024-03-09 18:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت شرطة ذي قار اليوم، تسجيل حادثة انتحار ثانية لفتاة خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقال مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية، ان فتاة في الصف الثاني متوسط اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها بقضاء البطحاء غرب الناصرية، لاسباب عزيت لحالتها النفسية . واضاف...

