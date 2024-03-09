حالة الطقس المتوقعة للأيام الأولى من رمضان في العراق

2024-03-09 18:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت (9 آذار 2024)، توقعات حالة الطقس للأيام الأولى من شهر رمضان.

وقالت الهيئة في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حالة الطقس للأيام الأولى من شهر رمضان ستكون كما هو متوقع ابتداء من يوم:

الإثنين: المنطقة الوسطى، سيكون غائم جزئي كما تنخفض درجات الحرارة قليلا بحدود (2-3) درجة مئوية الرياح/ شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما ستكون المنطقتان الشمالية والجنوبية: الطقس غائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في الاقسام الشرقية منهما.

الثلاثاء: سيكون الطقس في عموم البلاد صحو مع بعض الغيوم مع انخفاض قليل في درجات الحرارة الصغرى بحدود(2-3) درجة مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الأربعاء: سيكون الطقس صحو إلى غائم جزئي وترتفع درجات الحرارة قليلاً على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الخميس: سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية كما ترتفع درجات الحرارة قليلا بحدود (3-4) درجة مئوية مع فرصة لزخات مطر رعدية في المنطقة الجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي والرياح على العموم جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.