الجهد الخدمي: مشروع مجاري سبع البور ستتبعه مشاريع بقطاعات مختلفة

2024-03-09 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمشروع مجاري سبع البور، مؤكدا إحالته إلى إحدى الشركات المتخصصة، فيما أشار إلى أن المنطقة ستشهد تنفيذ عدة مشاريع بقطاعات مختلفة.وقال الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أحالت محافظة بغداد مشروع مجاري سبع البور إلى إحدى الشركات المتخصصة"، مشيرا، إلى أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية المهمة في العاصمة بغداد".وأضاف الحساني، أن "منطقة سبع البور نالت اهتماما كبيرا من قبل رئيس الوزراء، إضافة إلى أن المنطقة ستشهد أيضا بناء مستشفى وتأهيل عدد من المدارس وتنفيذ عدة طرق"، مؤكدا، أنه "سيتم رفع السيطرة في المنطقة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".وأكد الحساني، أن "فريق الجهد الخدمي وبالتعاون مع دائرة مجاري بغداد والمحافظة يتابعون بشكل مستمر سير العمل والبرنامج الزمني الذي حدد لهذه المشاريع".وختم الحساني، أنه "بالإضافة إلى مشاريع سبع البور، هناك أيضا مشاريع يتابعها الجهد الخدمي، في أبي غريب وناحية الوحدة والنهروان".