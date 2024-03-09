رئيس الوزراء يؤكد أهمية البصرة والمزايا التي تتمتع بها على جميع الأصعدة

2024-03-09 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية البصرة والمزايا التي تتمتع بها على جميع الأصعدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى محافظ البصرة ونائبيه، ورئيس مجلس المحافظة ونائبيه وأعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارته إلى البصرة التي وصلها صباح اليوم السبت".وأشار السوداني إلى "أهمية البصرة والمزايا التي تتمتع بها على جميع الأصعدة"، مبيناً أنّ "النهوض بواقع البصرة لا يقع فقط على عاتق الحكومة المحلية وإنما هو شأن اتحادي، لأنّ تطور وازدهار البصرة مهم لكل العراقيين".وأكد أن "التفاهم والتعاون كفريق واحد، هو مقدمة لنجاح الحكومات المحلية"، مشدداً على "أهمية التعاون بين الوزارات والمحافظ".وبين رئيس مجلس الوزراء "أهمية الانتقال إلى الخطوة الأهم المتمثلة بالنهضة الاقتصادية للبصرة"، منوهاً بـ"مشاريع ميناء الفاو وطريق التنمية التي باتت تحظى باهتمام إقليمي ودولي".و أشار إلى "خط (البصرة - الشلامجة) لنقل المسافرين وما يشكله من أهمية للمحافظة، ما يتطلب أن تكون كل الخطط وبرامج العمل متناسبة مع الأهمية التي تحظى بها اليوم البصرة".وتطرق السوداني إلى "أهمية تعزيز فرص التربية والتعليم في عموم البلاد، حيث سيتكفل القطاع الخاص، من خلال صندوق العراق للتنمية، ببناء المدارس وصيانتها".ولفت إلى "التحديات الأمنية في البصرة"، مؤكداً أنّ "دعم الحكومة المحلية لرجال الأمن سيسهم في تعزيز الاستقرار الذي يمثل مؤشراً مهماً لتشجيع المستثمرين".و شدد على "ضرورة التواصل مع أبناء المحافظة والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها".