2024-03-09 18:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةإحتفاءً بيوم المرأة العالمي، أقامت جمعية التشكيليين العراقيين، اليوم السبت، معرض "تشكيليات عراقيات".وقال رئيس الجمعية قاسم سبتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعرض شمل أعمالاً في الرسم والنحت والخزف، وشاركت فيه خمس وسبعون فنانة، وبواقع عمل واحد لكل منهن"، مبينا، أن "اللوحات عبرت عن قضايا المرأة وكشفت عن إبداع نسوي متفوق".إحدى المشاركات الفنانة تيسير كامل حسين قالت في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض فرصة مهمة للتعبير عن الإبداع النسوي"، موضحة "أنني أشارك بلوحة حملت عنوان (عوالم أنثى)، وأنجزتها العام الحالي".الفنانة فردوس الشوك قالت أيضاً: إن "المرأة مبدعة في أعمالها الفنية، وكذلك في العمل والبيت ودورها أساسي في رسم الجمال والإصرار عليه في المجتمع".الفنانة لمياء الراوي بينت أيضا: "أجد نفسي في لوحتي "تخطٍ" التي أشارك بها في المعرض بأنها تعبير عن قوة المرأة، مثل جدار ينثلم ولا يتهاوى".وشاركت الفنانة لمياء حسين، بلوحة "جدار الذكريات"، والتي أشارت في لوحتها بأن "المرأة إنسانياً كالجدار ثابتة فإذا انهارت يتحطم كل شيء".