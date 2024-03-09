السوداني يؤكد أهمية الانتقال إلى الخطوة الأهم المتمثلة بالنهضة الاقتصادية للبصرة

2024-03-09 18:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 اذار 2024)، أهمية الانتقال إلى الخطوة الأهم المتمثلة بالنهضة الاقتصادية للبصرة خلال لقائه محافظ البصرة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى محافظ البصرة ونائبيه، ورئيس مجلس المحافظة ونائبيه وأعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارته إلى البصرة التي وصلها صباح اليوم السبت".

وأشار السوداني إلى "أهمية البصرة والمزايا التي تتمتع بها على جميع الأصعدة، مبيناً أنّ النهوض بواقع البصرة لا يقع فقط على عاتق الحكومة المحلية وإنما هو شأن اتحادي، لأنّ تطور وازدهار البصرة مهم لكل العراقيين"، مبينا أن "التفاهم والتعاون كفريق واحد، هو مقدمة لنجاح الحكومات المحلية، مشدداً على أهمية التعاون بين الوزارات والمحافظات"، بحسب البيان.

واكد رئيس مجلس الوزراء: "أهمية الانتقال إلى الخطوة الأهم المتمثلة بالنهضة الاقتصادية للبصرة، منوهاً بمشاريع ميناء الفاو وطريق التنمية التي باتت تحظى باهتمام إقليمي ودولي، كما أشار إلى خط (البصرة - الشلامجة) لنقل المسافرين وما يشكله من أهمية للمحافظة، ما يتطلب أن تكون كل الخطط وبرامج العمل متناسبة مع الأهمية التي تحظى بها اليوم البصرة"، وفقا للبيان.

وتطرق السوداني إلى "أهمية تعزيز فرص التربية والتعليم في عموم البلاد، حيث سيتكفل القطاع الخاص، من خلال صندوق العراق للتنمية، ببناء المدارس وصيانتها، كما أشار سيادته إلى التحديات الأمنية في البصرة"، مؤكداً أنّ "دعم الحكومة المحلية لرجال الأمن سيسهم في تعزيز الاستقرار الذي يمثل مؤشراً مهماً لتشجيع المستثمرين، كما شدد على ضرورة التواصل مع أبناء المحافظة والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها"، كما جاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.