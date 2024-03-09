2024-03-09 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم السبت، القوى السياسية الى مغادرة النفس الحزبي المقيت والتنافس على المواقع والمصالح، وتغيير مسارها إلى تحمل هموم الناس وخدمتها بمشاريع طموحة، وإعادة ترميم ثقة الناس بمصداقيتها من خلال الايفاء بوعودها الانتخابية لهم. وأشار الشيخ حمودي، في حديثه خلال ملتقى الصفوة الدوري وتابعته ايرث نيوز، […]

ظهرت المقالة همام حمودي: العراق أصبح بيئة جاذبة بفضل ما حققه من استقرار أولاً على ايرث نيوز.