2024-03-09 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ذكر الجيش الأردني، في بيان السبت، أن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدت إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية وفرنسية وبلجيكية ومصرية. وقال البيان إن “القوات المسلحة الأردنية نفذت السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددا من المواقع في شمال […]

ظهرت المقالة بطائرات عسكرية من 5 دول.. مساعدات جديدة لغزة من الجو أولاً على ايرث نيوز.