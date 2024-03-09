2024-03-09 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم السبت، بدء أعمال حفر الركائز الخاصة بمشروع جسر متعدد المسارات، وفيما أشارت إلى أن المشروع الأخير من حزمة فك الاختناقات سيكون ربط جسري المعلق والطابقين، أكدت العمل على إنجاز تصاميم طرق حلقية في 4 محافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن “جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في […]

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