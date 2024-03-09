العلوي: مشروع مجاري سبع البور من أكبر المشاريع الإستراتيجية المحالة للتنفيذ

2024-03-09 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – حسن الفوازأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، قرب إحالة 3 مشاريع إستراتيجية لمياه الصرف الصحي في العاصمة، فيما أشار إلى أن مدة تنفيذ مشروع مجاري سبع البور ستكون 3 سنوات واصفا إياه بأنه من أكبر المشاريع الاستراتيجية المحالة للتنفيذ.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهمة المحافظة تقديم الخدمات لجميع أهالي بغداد، ضمن مساحة مسؤولية المحافظة".وأضاف، أن" مشروع مجاري سبع البور الذي وضع حجر أساسه اليوم من المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي أحالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتنفيذ، حيث تم وضع اليوم حجر الأساس للمباشرة في تنفيذ المشروع"، معربا عن أمله إنجاز المشروع وفقا للمدد الزمنية والمواصفات والشروط الموضوعة في العقد".وأشار، إلى أن "المحافظة ستتابع سير تنفيذ المشروع بشكل ميداني لإنجازه ضمن المواصفات"، لافتا، إلى أن "مدة انجاز المشروع ستكون 3 سنوات".وأكد، أنه" سيتم وضع حجر الأساس خلال الفترة القليلة المقبلة لثلاثة مشاريع أخرى لمياه الصرف الصحي في بغداد، إضافة إلى مشاريع القطاع الصحي و السكن والمياه وتعبيد الطرق".