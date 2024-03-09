غدا الأحد.. انطلاق حملة "العراق هويتي"

2024-03-09 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق، يوم غد الأحد، حملة (العراق هويتي) في مديريتي أحوال الرصافة والأعظمية، عند الساعة الثالثة عصرا.بتوجيه ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، تنطلق يوم غد الأحد حملة كبرى في مديريتي أحوال الرصافة والأعظمية، عند الساعة الثالثة عصرا، حيث تستهدف الحملة "إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية"، وستكون المبادرة تجريبية وستعتمد في 328 دائرة نفوس على مستوى العراق"، كما أن "المبادرة ستتضمن أيضا تفعيل الدوام المسائي من أجل استقبال المعنيين بالمبادرة".