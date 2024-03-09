الإعلام الأمني: الاستيلاء على مخازن أسلحة لداعش في ديالى

2024-03-09 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير "أوكار وكهوف ومضافات" عائدة لتنظيم "داعش" الإرهابي والاستيلاء على مخازن أسلحته في محافظة ديالى ضمن المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استمرارا لعمليات وعد الحق في مرحلتها الثالثة وانطلاقا من قرار قيادة العمليات المشتركة بتطهير الأرض ومن عليها في ديالى، تحركت قطعاتنا المسلحة في الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ضمن قاطع عمليات ديالى وكبدت الإرهاب ومفارزه وأوكاره ومضافاته المزيد من الخسائر في المعدات ومختلف أنواع الأسلحة وتدمير كهوف وكميات كبيرة من المواد اللوجستية التابعة لمفارز الإرهاب التكفيري".وأضافت، أن "عمليات وعد الحق الثالثة ما زالت مستمرة، وأن إرادة المقاتلين وهم فرسان المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق برهنت أن هؤلاء الرجال بأدائهم النوعي هم وعد الحق القادر على تطهير التراب وتدمير الإرهاب".