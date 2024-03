وزير الداخلية يوجه بترقية الشهيد عزيز شلال الشامي ومنحه رتبة لواء

2024-03-09 20:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قرر القائد العام للقوات المسلحة ترقية الشهيد العميد عزيز شلال الشامي الى رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الاهلي.وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان وزير الداخلية وبامر القائد العام للقوات المسلحة قرر ترقية الشهيد العميد( عزيز شلال جهل) مدير...

