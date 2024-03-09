2024-03-09 20:12:11 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، لقصف جوي تركي متتالي. وقال المصدر في حديث لمنصّة “إيشان”، إن “الطائرات التركية قامت مساء اليوم، بقصف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق قضاء العمادية”، مبيناً أن “قرية سركلى في قضاء العمادية تعرضت لقصف مرتين متتاليتين”. ولفت المصدر إلى أنه “لم يتم […]

ظهرت المقالة دون معرفة “الخسائر”.. قصف تركي متتالي يستهدف قرية في دهوك أولاً على Eishan.