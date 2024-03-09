2024-03-09 20:12:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مجلة أمريكية، اليوم السبت، عن احتلال العراق للمركز الخامس عربياً والـ 28 عالمياً بعدد أفراد الجيش. وبحسب مجلة “سي إي أو وورلد” الأمريكية، فإن “الجيش العراقي احتل المرتبة 28 عالمياً، والخامسة عربياً، من إجمالي 142 دولة مدرجة بالجدول المتعلق بأعداد أفراد القوات المسلحة لعام 2024”. وأضافت، المجلة أن “الجيش يعد حجم وقوة الدولة […]

ظهرت المقالة مجلة أمريكية: العراق بعد مصر والجزائر والسعودية والمغرب بعدد أفراد الجيش أولاً على Eishan.