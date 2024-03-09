توجيه من السوداني يخص مياه "بحر" البصرة

2024-03-09 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بحسم موضوع مشروع تحلية مياه البحر في البصرة لتذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني ترأس في محافظة البصرة، اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر، بحضور ائتلاف مجموعة الرضا وشركة باور چاينا المنفذتين للمشروع، والسادة محافظ البصرة ومستشاري رئيس الوزراء".

واضاف "جرى خلال الاجتماع، استعراض الائتلاف خطته الخاصة بهذا المشروع المهم للبصرة، الذي تبنته الحكومة منذ بداية تشكيلها، وضمنته في البرنامج الحكومي والموازنة الاتحادية، وتحويله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء (23425) بجلسته المنعقدة في 1 آب 2023".

واطلع رئيس مجلس الوزراء على "المراحل النهائية للتفاوض، وما توصلت إليه اللجنة برئاسة محافظ البصرة مع الائتلاف المنفذ للمشروع"، مؤكداً "تقليل مدة الإنجاز".

ووجه السوداني "بحسم الموضوع ورفع محضر الاجتماع إلى الحكومة ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع".

يُذكر أن هذا المشروع سيكون هو الأكبر في العالم من بين باقي المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث سيعمل بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويكفي لسد حاجة 3-4 ملايين شخص من أهالي البصرة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية، جزءاً من المشروع؛ لضمان استقلاله عن مصادر الطاقة الخارجية.