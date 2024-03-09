2024-03-09 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بحسم مشروع تحلية مياه البحر في البصرة بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجازه خلال ترأسه اجتماعاً خاصاً حوله. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته إيرث نيوز ان “السوداني، ترأس في محافظة البصرة، اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر، بحضور ائتلاف مجموعة الرضا وشركة […]

ظهرت المقالة السوداني يترأس في البصرة اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر أولاً على ايرث نيوز.