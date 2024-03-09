2024-03-09 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

شنت الطائرات الحربية العراقية، اليوم السبت، سلسلة عمليات قصف طالت مواقع لتنظيم داعش. وذكرت قيادة العمليات المشتركة، انه “باندفاع بطولي جسور وعمل ميداني متواصل في صحراء الثرثار من قبل ابطال قوة حشد الغربية الاول وفوج القائم للحشد الشعبي وبمعلومات من جهاز الامن الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية وتعاون وتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة بهدف احكام […]

ظهرت المقالة صحراء الأنبار.. ضربات جوية تهزّ الثرثار أولاً على ايرث نيوز.