2024-03-09 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أبدى وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، استعداده لنقل لاعب الطلبة والمنتخب الأولمبي حسين لاوندي، لأي مكان يحتاجه لتلقي العلاج. وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أن “ممثل وزير الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، نقل تحيات وتمنيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، بالشفاء العاجل للاعب منتخبنا الأولمبي ونادي الطلبة حسين لاوندي، الذي تعرض لإصابة […]

ظهرت المقالة وزير الشباب لحسين لاوندي: مستعد للمساعدة بنقلك إلى أي مكان تحتاجه أولاً على ايرث نيوز.