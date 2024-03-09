2024-03-09 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثارت صانعة المحتوى الجزائرية مايا رجيل، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ووجه مستخدمون هجوما لاذعا للمؤثرة الجزائرية، على أثر مشاركتها لمقطع فيديو، خصصته للاحتفال بيوم المرأة العالمي 2024. وتنقلت “رجيل” وسط الأسواق الشعبية، ووزعت أظرفا تتضمن مبالغ مالية على النساء، بخلاف باقات الورود. ورغم احتفاء عدد من المستخدمين بمبادرة […]

ظهرت المقالة مؤثرة جزائرية تثير جدلا بتوزيع المال على النساء في الشارع.. ما القصة؟ أولاً على ايرث نيوز.