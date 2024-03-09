2024-03-09 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في البصرة اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس في محافظة البصرة، اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر، بحضور ائتلاف مجموعة الرضا وشركة باور چاينا المنفذتين للمشروع ومحافظ البصرة ومستشاري رئيس الوزراء".وأضاف، أنه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض الائتلاف خطته الخاصة بهذا المشروع المهم للبصرة، الذي تبنته الحكومة منذ بداية تشكيلها وضمنته في البرنامج الحكومي والموازنة الاتحادية، وتحويله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء (23425) بجلسته المنعقدة في 1 آب 2023".واطلع رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- على "المراحل النهائية للتفاوض، وما توصلت إليه اللجنة برئاسة محافظ البصرة مع الائتلاف المنفذ للمشروع، مؤكداً تقليل مدة الإنجاز".ووجه، بـ"حسم الموضوع ورفع محضر الاجتماع إلى الحكومة ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع".يُذكر أن هذا المشروع سيكون الأكبر في العالم من بين باقي المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث سيعمل بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويكفي لسد حاجة 3-4 ملايين شخص من أهالي البصرة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية، كجزء من المشروع؛ لضمان استقلاله عن مصادر الطاقة الخارجية.