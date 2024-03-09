مكتب رئيس الوزراء يعلن إطلاق 4 مشاريع رئيسية في بغداد

2024-03-09 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – حسن الفوازأكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي ، اليوم السبت، إطلاق 4 مشاريع رئيسية في بغداد مؤخراً بينها مشروع مجاري ناحية سبع البور الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم، مشيراً إلى انه سيمهد لنقلة نوعية بواقعها الخدمي.وقال رزوقي لوكالة الأنباء العراقية (واع): الى أنه "تم إطلاق 4 مشاريع رئيسية في محافظة بغداد ضمن مناطق الطارمية والنهروان وأبي غريب اضافة الى مشروع مجاري سبع البور".وأضاف ، أن "ناحية سبع البور التي انشات منذ 70 عاما، عانت كثيرا من الأمراض والتلوثات جراء مياه الصرف الصحي والفيضانات التي تحدث بسبب مياه الأمطار"، مؤكدا ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يبدي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات التي عانت كثيرا ووجه الكوادر بمتابعة المشاريع الخدمية فيها وإنجازها، ومنها مشروع المجاري في منطقة سبع البور الذي يعد من المشاريع الحيوية".وتابع أن "الناحية ستشهد بعد إنجاز هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الخدمات، وستصبح مدينة عصرية"، مبينا، أن "أمانة بغداد تدير قلب المحافظة ، فيما تدار أطراف المدينة من قبل المحافظة".وأعرب رزوقي عن أمله في أن "تتكاتف جهود الحكومة المحلية الجديدة في محافظة بغداد مع الأمانة من أجل إنجاز المشاريع لتقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي".