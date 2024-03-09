صلاح يكشف تفاصيل "لحظة إعلان كلوب الرحيل"

2024-03-09 20:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت (9 آذار 2024)، لحظة كشف المدرب يورغن كلوب فيها نيته الرحيل عن نادي ليفربول، بالتفاصيل.

وفي لقاء مع "سكاي سبورتس"، تحدث محمد صلاح عن تفاصيل لحظة إعلان رحيل كلوب، في يوم وصفه "بالغريب جدا"، بجميع تفاصيله.

لحظة إعلان كلوب الحزين

وقال صلاح: "كان الأمر غريبا. عادة لا نجتمع في الساعة 10:30 صباحا، حيث نتوجه للتدريب الساعة 12:00 ظهرا، لكن في يوم الإعلان، طلبوا منا الحضور لاجتماع الساعة 10:30".

"استغربت كثيرا. قلت لنفسي ربما سيبلغوننا بأن كلوب سيجدد عقده. لأنه عادة لا يكون هناك اجتماع في هذا الوقت".

"ثم قبل 5 دقائق من الاجتماع، قال لي فرجيل فان دايك: "هل تعرف ما هو موضوع الاجتماع؟" قلت: "لا؟" قال: "المدرب سيغادر". " قلت: هل أنت جاد؟" "قال: نعم." قلت: "لماذا؟" قال: "ليس لدي فكرة."

"ثم جاء كلوب والجميع مترقب. ثم قال إنه سيغادر. كان الأمر غريبا. لم يكن أحد يعرف من قبل، لا شيء في وسائل الإعلام. ولم يكن أحد مستعدا حتى.

وأكد صلاح أن كلوب كشف إنه "سيترك الفريق" مرة واحدة ولم يكرر الموضوع، في "يوم غريب جدا" على حد وصف النجم المصري.

مستقبل صلاح

وحول مستقبله مع ليفربول، قال صلاح إن نجوما كبار سبق أن تركوا "الريدز"، لذلك فإن رحيله عن الفريق قادم لا محالة.

وقال صلاح: "كل شيء قابل للتغيير. لقد غادر عدد من النجوم النادي بالفعل. لاعبون مهمون جدا تركوا النادي. المدير الفني أيضا مهم جدا للنادي لكنه سيغادر. يوما ما سأغادر النادي".

ولكن صلاح أكد أن رحيل كلوب عن ليفربول لن يؤثر على قرار صلاح، في البقاء أو الرحيل.