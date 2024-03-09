المندلاوي يوجه دعوة حول مرشح منصب رئيس مجلس النواب

2024-03-09 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، الأطراف المعنية للإسراع بحسم اختيار مرشح لمنصب رئيس المجلس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي شارك بالجلسة الحوارية التي يُقيمها ديوان (بغداد) للنخب السياسية والاجتماعية والنقابيّة بحضور رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وعدد من القيادات السياسية والحكومية والاجتماعية".ودعا المندلاوي- خلال مداخلاته- و ردا على ما طرحه المشاركون في الجلسة، الأطراف والتحالفات السياسية "المعنية" بترشيح رئيس لمجلس النواب للإسراع بالاتفاق على مرشح للمنصب، مشيرا إلى "أهمية ذلك في استكمال هيئة رئاسة المجلس وتشريع القوانين التي تلبي حاجة وطموح المواطن خلال الفصل التشريعي الحالي".وأكد رئيس المجلس بالنيابة- بحسب البيان- "على ضرورة إدامة وتعزيز آليات التنسيق المباشر والفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأثره الإيجابي على سرعة تشريع القوانين وتنشيط الأداء الرقابي للنواب، ودعم تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي".و دعا المندلاوي- وفقا للبيان- "إلى أهمية استكمال تشكيل المجالس المحلية ورئاساتها وحسم انتخاب محافظين جُدد للمحافظات المتبقية، بما ينعكس كل ذلك على حياة المواطنين وإدارة الشؤون العامة للمدن".