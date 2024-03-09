الإعلام الأمني: قتل 6 دواعش بضربات جوية ناجحة في وادي الثرثار

2024-03-09 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قتل 6 دواعش بضربات جوية ناجحة في وادي الثرثار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "باندفاع بطولي جسور وعمل ميداني متواصل في صحراء الثرثار من قبل أبطال قوة حشد الغربية الأول وفوج القائم للحشد الشعبي وبمعلومات من جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية وتعاون وتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة بهدف إحكام التطويق ومطاردة مفارز داعش الخائبة من قبل القطعات الماسكة لقيادتي صلاح الدين وغرب نينوى ولواء 44 حشد شعبي تمكن صقور F16 من تنفيذ أربع ضربات ماحقة على نفق كبير بداخله ستة من عناصر داعش المهزومة".وأضاف البيان، أن" قيادة العمليات المشتركة التي تخطط وتتابع وتقود المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق مستمرة بتعقب الإرهاب عبر خلية الاستهداف التابعة للقيادة بذات الهمة التي تقود فيها عملياتها الجسورة في الميدان".