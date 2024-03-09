الطائرات العراقية تقتل 6 دواعش داخل نفق كبير في وادي الثرثار

2024-03-09 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني/ خلية الاستهداف - قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (9 اذار 2024)، تنفيذ 4 ضربات ماحقة على نفق كبير بداخله 6 من عناصر داعش المهزومة في الثرثار.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "باندفاع بطولي جسور وعمل ميداني متواصل في صحراء الثرثار من قبل ابطال قوة حشد الغربية الاول وفوج القائم للحشد الشعبي وبمعلومات من جهاز الامن الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية وتعاون وتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة بهدف احكام التطويق ومطاردة مفارز داعش الخائبة من قبل القطعات الماسكة لقيادتي صلاح الدين وغرب نينوى ولواء 44 حشد شعبي تمكن صقور f16 من تنفيذ اربع ضربات ماحقة على نفق كبير بداخله ستة من عناصر داعش المهزومة".

واضافت، ان "قيادة العمليات المشتركة التي تخطط وتتابع وتقود المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق مستمرة بتعقب الارهاب عبر خلية الاستهداف التابعة للقيادة بذات الهمة التي تقود فيها عملياتها الجسورة في الميدان".







