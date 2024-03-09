المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية في ذي قار (فيديو)

2024-03-09 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت (9 آذار 2024)، عن تنفيذ عمليات امنية واسعة بقضاء الاصلاح في محافظة ذي قار.

وقال الشمري، في مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، انه "تم تنفيذ عمليات واسعة في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار، الذي شهد حادثة استشهاد مدير استخبارات ذي قار العميد نزار الشامي اثر نزاع عشائري".

وأضاف، أن "العمليات اسفرت عن القاء القبض على 123 متهم، وقد تم نقلهم ونقل التحقيق في هذه القضية الى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد، اضافة الى مصادرة عدد كبير من الاسلحة والاعتدة".

وتابع، ان "التحقيقات التي اجريت توصلت الى خيوط لمتابعة قتلة العميد الشامي"، مؤكدا ان "الوزارة عازمة على القاء القبض على المجرمين المتورطين في قتل العميد عزيز الشامي".

واشار الى ان "العملية مستمرة في قضاء الاصلاح"، مؤكدا انه "خلال الايام القادمة ستتوسع العملية الى مناطق اخرى لمصادرة السلاح غير المرخص، وكذلك تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين وفق جميع الجرائم الجنائية".