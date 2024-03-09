الجهد الخدمي يطلع على الأعمال المنفذة في ميسان ونسب الإنجاز المتحققة

2024-03-09 21:30:02 - المصدر: واع





ميسان - واع

اطلع فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم السبت، على الأعمال المنفذة في مشاريع محافظة ميسان ونسب الإنجاز المتحققة.

وقال مسؤول الجهد الخدمي في ميسان كاظم ثجيل عودة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "الفريق عقد اجتماعه الدوري برئاسة ضياء الدين ناظم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية وبحضور مسؤول وأعضاء فريق الجهد الخدمي المحلي".

وأضاف، أنه"تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر الأعمال في مشاريع التأهيل إضافةً الى نسب الإنجاز التي حققتها الملاكات الهندسية و الفنية للفريق .

وتابع البيان، أنه"تم خلال الاجتماع كذلك شرح الية العمل الجديدة التي سيقوم فريق الجهد الخدمي باعتمادها خلال خطة 2024 والتوجيه بالمباشرة في المناطق التي تم إنهاء الكشوفات الخاصة بها والتي تم تهيئتها للتأهيل".

وأشار الى، أنه" تم مناقشة فارق الأعمال ونسب الإنجاز بين خطة عام 2022 و خطة عام 2023 وفق ما مخطط لهُ ضمن منهاج العمل الخاص بـ فريق الجهد الخدمي والهندسي وتم ملاحظة الزيادات الإيجابية الحاصلة في الخطة لعام 2023 وبفارق كبير بعد توجيهات رئيس الوزراء ورئاسة الفريق المركزي والمتابعة الميدانية إضافةً الى زيادة ساعات العمل وأعداد العاملين ضمن كوادر الفريق ومساهمة آليات الدوائر الخدمية".