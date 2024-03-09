2024-03-09 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتربّع لبنان على عرش الجمال العالمي مجدّداً، مؤكّداً مكانته في مسابقات الجمال ومجال الفنّ الذي لطالما تغنّى به البلد منذ السبعينيات مع تتويج جورجينا رزق آنذاك ملكة جمال الكون. اليوم، أعادت ملكة جمال لبنان لعام 2023 ياسمينا زيتون الأمجال لبلدها، فتّوّجت وصيفة أولى لملكة جمال العالم لعام 2024، بعد حصدها لقب ملكة جمال آسيا وأوقيونيا أيضاً […]

ظهرت المقالة تتويج اللبنانية “ياسمينا زيتون” بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 أولاً على ايرث نيوز.