2024-03-09 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شارك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي ، مساء اليوم السبت، بالجلسة الحوارية التي يُقيمها ديوان ( بغداد) للنخب السياسية والاجتماعية والنقابيّة، في مقر وحضور رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم وعدد من القيادات السياسية والحكومية والاجتماعية. ودعا المندلاوي خلال مداخلاته وردا على ما طرحه المشاركون في الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته اير […]

ظهرت المقالة المندلاوي يدعو التحالفات السياسية “المعنية” بترشيح رئيسا لمجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.