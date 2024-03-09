الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من النجف في آخر مواجهات المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق

2024-03-09 21:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الطلبة اليوم السبت، من تجاوز ضيفه فريق النجف بنتيجة 2-1 في اخر مواجهات المرحلة الأولى في دوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 .

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الاول عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 58، وتمكن النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق محمد داود، وعاد الطلبة ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 89 عن طريق نهاد محمد.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من واثق محمد حكم ساحة، وواثق مدلل مساعدا أولا، وامير داود مساعدا ثان، وعصام فاضل حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "فار".