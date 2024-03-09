دربندخان يتوج بلقب دوري الناشئين وزاخو يتغلب على الحلة بدوري السلة الممتاز

2024-03-09 21:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق زاخو من تحقيق الفوز على فريق الحلة بنتيجة (70-66) نقطة، يوم السبت، ضمن الدوري الممتاز لكرة السلة، فيما توج نادي دربندخان بلقب دوري الناشئين.

ويلاقي يوم غد الأحد فريقُ الشرطة، فريقَ نادي الدفاع الجوي في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ببغداد لحساب مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وتسبق مباراة فريق الشرطة وفريق الدفاع الجوي في قاعة الشعب ببغداد يوم غد الاحد ايضا ، مباراة نادي دجلة الجامعة مع فريق الكرخ ضمن المنافسات ذاتها .

على صعيد آخر أفاد عهد فالح، مدير اعلام الاتحاد لوكالة شفق نيوز بأن "نادي دربندخان توج بلقب دوري الناشئين غير المصاحب الذي اختتمت مبارياته ظهر اليوم في قاعة الشعب ببغداد، وذلك بعد تغلبه على نادي الحي في المباراة الختامية بنتيجة (57-35) نقطة ، فيما حل نادي اليقظة بالمركز الثالث الذي تغلب بدوره على نادي شهربان بنتيجة (61-42) نقطة".