السوداني يستقبل ممثلين عن المتظاهرين في البصرة ويصدر توجيها لوزير التربية

2024-03-09 22:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 اذار 2024)، ممثلي فئات مختلفة من المتظاهرين في محافظة البصرة، فيما اصدر توجيها لوزارة التربية بتدقيق الاعداد الحقيقة للمحاضرين وفقا للاحتياجات الفعلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل ممثلي فئات مختلفة للمتظاهرين من أبناء محافظة البصرة، بينهم ممثلون عن المحاضرين والمهندسين".

واستمع السوداني خلال اللقاء، إلى "القضايا والملفات الخاصة بالمتظاهرين، ووعد بإيجاد طرق قانونية لحلِّها، مؤكداً أن الحكومة تحاول أن تحل المشاكل التي تواجه الخريجين من مختلف الاختصاصات"، بحسب البيان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية بأن "تكمل اللجنة الخاصة تدقيقَ الأعداد الحقيقية للمحاضرين، وفقاً للاحتياجات الفعلية في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي"، وفقا للبيان.