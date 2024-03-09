مجلس الخدمة يصادق على النتائج الأولية للمشمولين بالتوظيف من العلوميين

2024-03-09 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعصادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على النتائج الاولية للمؤهلين للأختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ المعني بتوظيف العلوميين من مخرجات الكليات الساندة.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس جلسة المجلس الطارئة هذا اليوم السبت ،بحضور اعضاء المجلس "، مبينا ان "الجلسة شهدت قرار المجلس بالمصادقة على النتائج الاولية للمؤهلين للأختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثالث )المعني بتوظيف ( العلوميين من مخرجات الكليات الساندة )" .وأضاف، أنه "تقرر اشعار المؤهلين للأختبار عبر واجهة التقديم الخاصة بهم وسيتم الاعلان عن الرابط في وقت لاحق".وتابع: "كما ان المجلس قرر ايضا فتح باب الاعتراضات للذوات المرفوضة استماراتهم ولمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم الاحد الموافق العاشر من أذار ٢٠٢٤ ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أذار ٢٠٢٤" .